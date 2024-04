Șoferiță care a lovit cu mașina un copil pe bicicletă, reținută de polițiști la trei zile după comiterea faptei Un accident de circulație petrecut vineri pe o strada din Timișoara a dus astazi la reținerea pentru 24 de ore a șoferiței implicate. Uncopil care mergea cu bicicleta a ajuns la spital, iar tanara care l-a lovit a parasit locul incidentului. Polițiștii au identificat-o ulterior și au descoperit ca aceasta avea permisul de conducere suspendat. […] Articolul Șoferița care a lovit cu mașina un copil pe bicicleta, reținuta de polițiști la trei zile dupa comiterea faptei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

