Andrei Corlan, comisar general la Garda Nationala de Mediu a anuntat in emisiunea Romania Politica de la Prima News ca in cursul zilei s-a finalizat o actiune pentru combaterea actiunilor de braconaj, in urma careia au fost confiscate peste 250 de kg de peste. ”Astazi s-a finalizat o actiune care a durat o saptamana, face parte dintr-un lant de actiuni al Departamentului de biodiversitate al Garzii Nationale de Mediu, pentru combaterea actiunilor de braconaj. Putem spune ca a fost o actiune ampla, in premiera, de o astfel de anvergura, am oprit in trafic, cu ajutorul Politiei Rutiera, 1256 de…