Stiri pe aceeasi tema

- ”La momentul acesta, din PNRR avem contracte incheiate de 36 de miliarde de euro, desi PNRR-ul nostru este de doar 28,5 miliarde, ceea ce ne spune ca exista cerere pentru investitii. Nu suntem in lipsa de proiecte. Mai avem si partea de cofinantare pe proiecte”, a declarat ministrul Adrian Caciu in…

- Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News care este investitia care are cea mai mare intarziere in PNRR. ”Metroul de la Cluj”, a raspuns Adrian Caciu, el facand o comparatie cu alt proiect de investitie privind o metroul, Magistrala M6, care are un stadiu…

- Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL, a declarat ca Marcel Ciolacu „convinge ca premier”. „Ca premier ma convinge Marcel Ciolacu. Cred ca domnul din dreapta (Nicolae Ciuca – n.r) are toate datele pentru a fi președinte. Domnul Ciolacu este foarte bun ca premier. Conduce foarte bine Guvernul”, a declarat…

- ”Avem de recuperat niste intarzieri pe unele zone. La Ministerul Energiei s-au facut recuperari importante de intarzieri.dar mai sunt, ministerul educatiei, sanatatii, recupereaza”, a declarat Adrian Caciu, in emisiunea Romania Politica de la Prima News. ”S-a trecut la un alt mod de lucru, s-a flexibilizat…

- Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News daca se va construi metroul la Cluj. ”Toata lumea ma intreaba de metroul de la Cluj, as vrea sa il intrebe si pe domnul primar”, a precizat Caciu. ”Eu pot sa va spun ca prin septembrie – acum e o situatie cu politica…

- Masura limitarii adaosurilor comerciale la alimentele de baza a fost prelungita pana la finalul anului 2024. Camera Deputaților a adoptat, marți, legea de aprobare a OUG 5/2024 prin care Guvernul stabilise termenul anterior de aplicare a masurii, care ar fi expirat la sfarșitul lunii martie. Legea a…

- Camera Deputatilor a adoptat marți, 5 martie, in calitate de for decizional, proiectul de lege inițiat de UDMR, votat și de PNL, și de PSD, care prevede devansarea alegerilor presedintelui Romaniei pentru luna septembrie, iar USR și Forța Dreptei au atacat legea la Curtea Constituționala.„Ziua alegerilor…

- „Dezbaterea aceasta poate va avea loc doar in momentul in care vom avea digitalizarea ANAF, in rest este un subiect fals. Inca o data, nu se pune in acest moment in discutie, n-a fost o dezbatere in coalitie. Trebuie sa va uitati ce atacuri erau probabil pe partidul respectiv, atacuri pe care au vrut…