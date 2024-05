Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, afirma ca evaziunea fiscala in Romania se ridica la 10% din PIB, adica 32-33 de miliarde de euro „pe care le pierzi in fiecare an”.

- ”Il ascultam pe domnul Ciuca si eu cred ca va fi la un moment dat timpul PNL sa ne explice si noua cine a introdus impozitul progresiv in Romania pentru prima oara. Daca aveti curiozitatea, cea mai buna guvernare liberala a fost guvernarea I. C Bratianu. In 1923, guvernul Bratianu a introdus legea 661…

- ”La momentul acesta, din PNRR avem contracte incheiate de 36 de miliarde de euro, desi PNRR-ul nostru este de doar 28,5 miliarde, ceea ce ne spune ca exista cerere pentru investitii. Nu suntem in lipsa de proiecte. Mai avem si partea de cofinantare pe proiecte”, a declarat ministrul Adrian Caciu in…

- Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News care este investitia care are cea mai mare intarziere in PNRR. ”Metroul de la Cluj”, a raspuns Adrian Caciu, el facand o comparatie cu alt proiect de investitie privind o metroul, Magistrala M6, care are un stadiu…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca noile reglementari privind evaziunea fiscala reprezinta „o solutie intermediara” al carei scop este colectarea de bani la buget. Primul ministru explica faptul ca masurile au fost luate in conditiile in care, de ani de zile, evaziunea fiscala depistata nu s-a finalizat…

- „Pana intr-un milion de euro platesti, dar fapta ramane. Fapta ramane. Daca ai mai facut acest lucru, te duci direct la puscarie, indiferent de suma. Acum, pentru o evaziune fiscala de 3000 de euro sa coste un dosar 25.000 de euro si sa stea in judecata pana se prescrie, eu cred ca nu avem o eficienta.…

- ”Avem de recuperat niste intarzieri pe unele zone. La Ministerul Energiei s-au facut recuperari importante de intarzieri.dar mai sunt, ministerul educatiei, sanatatii, recupereaza”, a declarat Adrian Caciu, in emisiunea Romania Politica de la Prima News. ”S-a trecut la un alt mod de lucru, s-a flexibilizat…

- Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News daca se va construi metroul la Cluj. ”Toata lumea ma intreaba de metroul de la Cluj, as vrea sa il intrebe si pe domnul primar”, a precizat Caciu. ”Eu pot sa va spun ca prin septembrie – acum e o situatie cu politica…