„Pana intr-un milion de euro platesti, dar fapta ramane. Fapta ramane. Daca ai mai facut acest lucru, te duci direct la puscarie, indiferent de suma. Acum, pentru o evaziune fiscala de 3000 de euro sa coste un dosar 25.000 de euro si sa stea in judecata pana se prescrie, eu cred ca nu avem o eficienta. Este o practica europeana in acest moment. Sunt pareri pro si contra, cum e normal sa fie. Haideti sa vedem, totusi, ce bani vom incasa la bugetul statului! Pana in acest moment, la bugetul statului din asa-zisa evaziune fiscala depistata n-am incasat nimic. Pentru ca stam in procese de 7-8 ani…