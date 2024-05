Ciolacu despre evaziunea fiscală: ”N-am încasat nimic” Premierul Marcel Ciolacu afirma ca noile reglementari privind evaziunea fiscala reprezinta „o solutie intermediara” al carei scop este colectarea de bani la buget. Primul ministru explica faptul ca masurile au fost luate in conditiile in care, de ani de zile, evaziunea fiscala depistata nu s-a finalizat cu plata banilor catre bugetul de stat. „Pana intr-un milion de euro platesti, dar fapta ramane. Fapta ramane. Daca ai mai facut acest lucru, te duci direct la puscarie, indiferent de suma. Acum, pentru o evaziune fiscala de 3000 de euro sa coste un dosar 25.000 de euro si sa stea in judecata pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata, 11 mai, ca vrea ca evazioniștii sa plateasca prejudiciul, nu sa faca inchisoare, și ca o evaziune de cateva mii de euro „mai mult incurca”, dupa ce legea PSD-PNL prin care evaziunea fiscala cu un prejudiciu sub un milion de euro nu se va mai pedepsi penal…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca noua lege privind evaziunea fiscala reprezinta „o solutie intermediara” al carei scop este colectarea de bani la buget. Prim-ministrul a explicat ca masurile au fost luate in conditiile in care, de ani de zile, evaziunea fiscala depistata nu s-a finalizat cu recuperarea…

- „Pana intr-un milion de euro platesti, dar fapta ramane. Fapta ramane. Daca ai mai facut acest lucru, te duci direct la puscarie, indiferent de suma. Acum, pentru o evaziune fiscala de 3000 de euro sa coste un dosar 25.000 de euro si sa stea in judecata pana se prescrie, eu cred ca nu avem o eficienta.…

- „Presedintele tradator s-a grabit sa promulge legea care aduce marea amnistie pentru evazionisti. Legea lui Ciolacu si Ciuca este o lege de zece ori mai rea decat ce a putut gandi Liviu Dragnea. Incepand de astazi, daca cineva face evaziune de pana intr-un milion de euro si este prins, da banii inapoi…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind unele masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, scrie News.ro. Legea, inițiata de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, dezincrimineaza faptele de…

- „Proiectul de lege al combaterii evaziunii fiscale a fost promulgat de presedintele Romaniei. Dupa cum a constatat si CCR in motivarea avizului de constitutionalitate, Romania trece la o noua etapa judiciara in aceste spete. Au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminata.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea PSD-PNL prin care evaziunea fiscala mai mica de un milion de euro nu se va mai pedepsi penal daca prejudiciul este platit integral, se indica intr-un comunicat transmis de Adminitrația Prezidențiala, citat de G4media.Iohannis a semnat vineri un „decret…

- ”Avem si doua proiecte majore in domeniul sportului prin care onoram doi mari sportivi ai tarii si as dori sa ii multumesc lui Gica Popescu, cu care m-am sfatuit in aceasta privinta. Primul este stadionul ce poarta numele marelui nostru fotbalist „Gheorghe Hagi”, la Constanta. Este un proiect de aproape…