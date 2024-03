Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ are ca obiect de reglementare majorarea limitei Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny”, prin suplimentarea bugetului alocat initial in vederea asigurarii accesului la servicii esentiale a intregii populatii, cresterea calitatii vietii si evitarea riscului de depopulare in…

- Presedintele PNL Sibiu, ministrul Raluca Turcan, a declarat vineri ca sustine cota unica si intelege ca PSD isi doreste o impozitare progresiva, dar a punctat ca "intr-o guvernare de mare coalitie viziunile trebuie sa se armonizeze", conform Agerpres. "In PNL nu exista nicio apetenta pentru experimente…

- ”Aici, vedeti, este o lupta doctrinara intre cele doua partide. Am spus, fara sa intru in contradictie nici cu domnul prim-ministru si nici cu doctrinele celor doua partide, ca impozitarea progresiva face sens in momentele in care populatia are un anumit nivel de trai care permite impozitarea progresiva.…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat la Puterea Știrilor ca va candida la alegerile parlamentare din acest an. Caciu va ocupa prima poziție pe lista de candidați la Camera Deputaților din partea PSD Dolj. ”Eu zic ca e loc sa vina și alții, nu trebuie sa fiu doar eu…

- In ședința de joi a Guvernului, se va adopta un act normativ ce stipuleaza reorganizarea MIPE, instituția condusa de Adrian Caciu . Cabinetul Ciolacu va dezbate și adopta, joi, 18 ianuarie, o Hotarare pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a afirmat intr-un interviu acordat Digi24 marți seara ca in afara noilor taxe și impozite care au fost introduse incepand cu 1 ianuarie, nu se vor aplica alte creșteri in 2024. El a subliniat ca aceasta asigurare este stipulata in legea bugetului de stat printr-un…

- Mii de amendamente la Legea bugetului de stat, care intra luni in dezbaterea Parlamentului Mii de amendamente la Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2024, care intra de luni in dezbaterea Parlamentului. Termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget-…

- Legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 intra de luni in dezbaterea Parlamentului, termenul pentru depunerea rapoartelor de catre Comisiile de buget- finante fiind marti, ora 18.00, in aceeasi zi, la ora 20.00 urmand sa inceapa dezbaterile in plenul celor…