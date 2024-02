Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-aș dori ca președintele Marcel Ciolacu sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din acest an”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu. Invitat la Puterea Știrilor, Caciu a susținut ca „Marcel Ciolacu este cel mai bun om de politica și de administrație”.…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, spune ca seful de la Finante ar trebui sa vina cu un impact bugetar care sa arate daca este posibila eliminarea impozitarii pensiilor mici.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in conditiile in care a crescut la 2.000 de lei…

- Adrian Caciu le promite fermierilor ca va rezolva situația. Totodata, el a vorbit și despre problema cerealelor din Ucraina. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu a fost prezent duminica la Alba Iulia. Cu aceasta ocazie, el a anunțat ca impreuna cu Comisia Europeana trebuie gasita…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, fost ministru al Finantelor Publice, afirma ca nu exista ”un razboi” intre PSD si PNL la inceputul acestui an electoral, dar este de parere ca ”PSD a tacut prea mult”.

- Ajutorul se va acorda la fel ca in 2023, sub forma unor carduri pentru categoriile sociale vulnerabile. Acestea vor fi alimentate cu suma de 250 de lei.Lunile februarie, aprilie, iunie, august, octombrie si decembrie sunt cele in care vor fi virați banii pentru alimente. Ministrul Investițiilor și Proiectelor…

- Lucrarile pentru modernizarea Drumului Județean (DJ) 552 Craiova – Cetate au fost finalizate, marcand astfel reușita celui mai amplu proiect de infrastructura rutiera derulat de Consiliul Județean (CJ) Dolj cu finanțare europeana, proiect a carui valoare totala depașește 50 de milioane de euro. Drum…