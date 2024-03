Paul-Dieter Cârlănaru, CEO al CITR, participă la evenimentul premium News.ro “Perspectivele macroeconomice şi fiscale ale României pe 2024” CEO al CITR va releva in ce domenii ale economiei sunt cele mai mari dificultati, care este performanta companiilor de impact, ce probleme au si cum este afectata capacitatea lor de a genera profit pe termen lung si va mai vorbi despre asa-numitele “zombi economics”. Paul-Dieter Carlanaru este din 2022 CEO al CITR, liderul pietei de insolventa si restructurare din Romania inca din 2008. Cu o experienta de peste 22 de ani pe piata insolventei si peste 1.100 de proiecte gestionate de-a lungul timpului, distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, in misiunea sa de a salva valoarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numit in noiembrie 2023, Radu Ionescu este directorul general al companiei Liberty Galati, care face parte din grupul global Liberty Steel Group. Avand o experienta juridica si comerciala vasta, inclusiv in fuziuni si achizitii, dreptul concurentei, drept bancar, financiar si fiscal, precum si expertiza…

- In prima parte a evenimentului, consacrata temelor macroeconomice, vor lua cuvantul: DANIEL DAIANU – Presedintele Consiliului Fiscal CIPRIAN DASCALU – Economist Sef, Banca Comerciala Romana FLORIAN LIBOCOR – Economist Sef, BRD Groupe Societe Generale IONUT DUMITRU – Economist Sef, Raiffeisen Bank IONUT…

- Vor lua cuvantul: MARCEL BOLOS – Ministrul Finantelor Publice; ALIN MARIUS ANDRIES – Secretar de Stat, Ministerul Finantelor Publice; ALEX MILCEV – Presedinte, AmCham Tax Committee; ALINA POPA – Head of Legal, CITR; GABRIEL BIRIS – Co-Managing Partner, Biris-Goran; DANIEL ANGHEL – Presedinte, Consiliul…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat la Puterea Știrilor ca va candida la alegerile parlamentare din acest an. Caciu va ocupa prima poziție pe lista de candidați la Camera Deputaților din partea PSD Dolj. ”Eu zic ca e loc sa vina și alții, nu trebuie sa fiu doar eu…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat despre o posibila eliminare a taxarii pensiilor pana in 3000 de lei ca cei care doresc acest lucru trebuie sa vina cu un impact bugetar.

- ”Romania primeste cu titlu de prefinantare suma de 288 milioane de euro din partea Comisiei Europene. Aceasta prefinantare va contribui la accelerarea punerii in aplicare a masurilor-cheie, investitii si reforme incluse in noul capitol REPowerEU”, precizeaza ministerul. ”Aceasta suma, care va fi…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua jumatate a lunii februarie, fiind necesara o actualizare a bazei de date in

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…