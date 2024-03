Numit in noiembrie 2023, Radu Ionescu este directorul general al companiei Liberty Galati, care face parte din grupul global Liberty Steel Group. Avand o experienta juridica si comerciala vasta, inclusiv in fuziuni si achizitii, dreptul concurentei, drept bancar, financiar si fiscal, precum si expertiza bogata in industria siderurgica, Radu Ionescu a consiliat grupul Liberty in ultimii ani in numeroase tranzactii si proiecte atat in Romania, cat si in Europa Centrala si de Est. Liberty Galati este cel mai mare producator integrat de otel din Romania si o companie strategica in Romania, avand o…