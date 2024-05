La Vinerea, in Miercurea Mare preotul merge la casa gazdei pentru a o sfinți și pentru a se face sfestanie in gospodaria proaspat zugravita. Urmeaza Joia Mare, zi de mare sarbatoare, cand de dimineața „paștenii” se aduna la biserica din localitate, iar in frunte cu preotul pleaca la casa pașteanului care a deținut rolul de […] The post Zi de mare sarbatoare la Vinerea, unde „paștenii” au dus la Biserica painea și vinul, pentru a fi pregatite pentru Noaptea de Inviere first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir .