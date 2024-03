Speranța moare ultima! Ultimele teste pe aplicatia simplificata pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi s-au efectuat luni, iar e-Factura simplificata va putea fi folosita de miercuri, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, la Palatul Parlamentului. „Astazi am avut ultimele teste pe e-Factura minimal. Sper ca incepand de miercuri sa poata sa fie folosita de catre toti. (…) Inseamna ca am simplificat-o la maxim. Ca sa aveti o imagine asupra a ceea ce inseamna simplificarea: am redus numarul de campuri de la 160 la 50, astfel incat contribuabili mici sa poata sa foloseasca…