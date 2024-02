Stiri pe aceeasi tema

- Intalnire pe teme de mediu la Consiliul Județean Dambovița, la care – alaturi de conducerea administrativa – au fost invitați primarii din județ care au avut ocazia sa discute fața in fața cu Comisarul General Adjunct al Garzii Naționale de Mediu. Printre subiectele abordate, ce privesc un mediu curat…

- Bilanțul pe 2023 al Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Timiș. Amenzi de 3.675.000 de lei. Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Timiș (GNM CJ) a prezentat bilanțul activitații anului ce tocmai a trecut.

- Conducerea CJ a avut consultarile cu primarii dambovițeni pe marginea proiectului de buget pe anul 2024 pentru a avea o imagine clara asupra necesitaților financiare ale fiecarei localitați in parte, fiecare comuna, oraș sau municipiu avand cheltuieli și investiții demarate care trebuie susținute și…

- Una din principalele provocari cu care se confrunta in aceasta perioada Romania este legata de transferurile ilegale de deseuri, mascate in importul de produse/marfa second-hand. Garda Naționala de Mediu spune ca la punctele de trecere a frontierei Romaniei, comisarii Garzii Nationale de Mediu interzic…

- Amenzi in valoare de 70.000 lei si sesizare penala pentru doi agenti economici care au ldquo;transformat", pe factura, "Nisetrul" in "Morun" Desi fac parte din aceeasi familie a sturionilor Acipenseridae , Nisetrul nu se poate ldquo;transforma" in Morun nici macar pe factura.O echipa de comisari ai…

- Comisarul General Adjunct al Garzii Naționale de Mediu, Florin Banica, a fost oaspetele Marilor Intalniri. De aceasta data revine la Money.ro cu un bilanț al activitații pe 2023. – Din ce an funcționeaza Garda Naționala de Mediu?Garda Naționala de Mediu s-a inființat la 13 martie 2003, prin adoptarea…

- 15 decembrie a fost ziua cand, la punctele de trecere a frontierei de la Nadlac si Bors II, comisarii Garzii Nationale de Mediu comisariatele judetene Arad si Bihor, nu au permis intrarea in tara a 7 auto trenuri.La Arad au fost respinse 2 transporturi cu aproape 27 tone de ambalaje de material plastic…

- Comisarii Garzii de Mediu au facut in premiera un control in Portul Constanta, fiind aplicate cinci amenzi in valoare de 320.000 de lei. Pentru un operator economic a fost dispusa suspendarea activitatii, pentru ca dezmembra ambarcatiuni fara a detine autorizatie de mediu.”In perioada 27.11.2023-29.11.2023,…