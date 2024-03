Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comisar-sef al Garzii de Mediu Octavian Berceanu publica, duminica seara, imagini cu fum dens deasupra Capitalei si reclama poluarea extrema. ”Domnule Marcel Ciolacu , draga Politia Romana, anual, 30.000 de romani mor pentru ca voi nu sunteti in stare sa faceti ceva, orice”, a transmis Berceanu.…

- Trei inspectoare de munca din județul Bihor au fost prinse in flagrant in timp ce luau mita de la patronul unei firme oradene. Femeile au fost condamnate la inchisoare cu suspendare. Ce sume cereau angajatele. Inspectoare de munca, prinse in flagrant cand luau mita de la un om de afaceri Femeile ar…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta ca, de luni, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay, peste 1.900 de statii fiind in Bucuresti si in Ilfov. ” De astazi, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay! Terminalele digitale…

- „Impreuna cu premierul Marcel Ciolacu am avut o noua intalnire cu reprezentantii fermierilor si transportatorilor care protesteaza la Afumati, iar in urma acordului semnat, acestia au decis incetarea actiunilor de protest, atat in Bucuresti, cat si in teritoriu. Acordul semnat prevede constituirea unui…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost primita la Iași, de Ziua Unirii Principatelor Romane, cu o ceremonie asemanatoare cu cea destinata președintelui Romaniei la ceremoniile oficiale. Nu au lipsit coroana de flori și fanfara care i-a cantat, ce-i drept fals, marșul cu care este intampinat șeful statului.…

- Elena Lasconi, primarul municipiului Campulung Muscel, a demisionat vineri seara din funcția de vicepreședinte al organizației USR Argeș, adancind criza interna care afecteaza partidul in ultima perioada. Decizia sa vine in urma unui conflict deschis cu președintele USR, Catalin Drula, dupa ce acesta…

- Cei mai revoltați membri au lansat o petiție online și acuza lipsa totala de comunicare cu conducerea partidului. Aceștia cer in documentul online unde au strans semnaturi sa nu li se ia dreptul de vot: „Ne exprimam ingrijorarea, și totodata nemulțumirea cu privire la decizia Biroului Național (…) Nu…