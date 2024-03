Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a avut o intalnire cu reprezentanții Agenției Naționale Impotriva Criminalitații Organizate – National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie, in urma careia anunța ca polițiști romani vor coopera cu cei britanici pentru a contracara mai eficient traficul…

- Nr. 225 din 16 februarie 2024 URMARITI LA NIVEL INTERNATIONAL, ADUSI IN TARA DE POLITISTI La data de 15 februarie 2024, Politia Romana a adus in tara 2 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Astfel, a fost adus un barbat, de 56 de ani, domiciliat in Suceava,…

- La data de 13 februarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate sau sentinte. La data de 13 februarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate sau sentinte, transmite un comunicat din partea Inspectoratului General…

- La data de 25 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara doua persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventive, potrivit Politiei Romane. Conform sursei citate, a fost adusa o femeie, de 35 de ani, din Bucuresti, urmarita international…

- Nr. 30 din 11 ianuarie 2024 POLITISTII AU ADUS IN TARA CINCI URMARITI LA NIVEL INTERNATIONAL La data de 10 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Astfel, a fost adus un barbat, de 29 de ani, din Galati, urmarit…

- La data de 10 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Potrivit Politiei Romane, a fost adus un barbat, de 29 de ani, din Galati, urmarit international pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta…