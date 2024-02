Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat joi indicatorii tehnico-economici necesari construcției Alternativei Techirghiol, a anunțat ministrul Transporturilor pe Facebook. Valoarea totala a investiției (inclusiv TVA) este de 5,74 miliarde de lei, suma asigurata prin Programul Transport (#PT) 2021 -2027, a mai precizat…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici necesari construcției Alternativei Techirghiol! Valoarea totala a investiției ( inclusiv TVA) este de 5,74 miliarde de lei. Obiectivul cu o lungime de 30,59 km (pentru care a fost obținut deja Acordul de Mediu) va fi construit la profil de autostrada…

- Guvernul a aprobat joi Autostrada Litoralului, respectiv Alternativa Techirghiol. CNAIR urmeaza sa lanseze in licitație, in cel mai scurt timp, contractul. Ministrul Transporturilor a explicat ca Autostrada Litoralului va avea 30,59 kilometri și va ajunge de la Constanța pana in sudul litoralului Marii…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca mai multe companii au depus oferte pentru elaborarea studiului de fezabilitate in vederea largirii Bulevardului Dimitrie Pompeiu la doua benzi pe sens. Nicusor Dan spune ca este vorba de 4 oferte depuse. Castigatorul urmeaza sa fie desemnat in cel…

- Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Transporturilor, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Constanta - Mangalia", lucrare inclusa pe lista proiectelor finantate pri

- Contractele privind serviciile de elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru consolidarea si reabilitarea Asezamintelor "Ion. I.C. Bratianu" din Bucuresti si Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova au fost semnate miercuri, a anuntat ministrul Culturii, Raluca Turcan,…

- CCI Brașov anunța deschiderea, in primul trimestru al anului 2024, apelului de proiecte aferent PR Centru 2021-2027. Camera de Comerț și Industrie (CCI) Brașov anunța deschiderea, in primul trimestru al anului 2024, apelului de proiecte aferent PR Centru 2021-2027. ”O regiune competitiva prin inovare…

- ”Biroul vamal de frontiera Siret, cel mai mare punct de comunicatie cu Ucraina, a beneficiat de fonduri de peste 10 milioane euro pentru reabilitare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, co-finantat de Uniunea Europeana”, informeaza Autoritatea Vamala Romana. Valoarea investitiei actualizata,…