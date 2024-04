Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta vineri ca a emis Autorizatia de Construire pentru lucrarile pe cei 48,08 km, intre Ronat Triaj si Arad, dar si pe cei 6,17 km de cale ferata dintre Aradu Nou si Glogovat. Contractul, finantat prin PNRR, are o valoare de 2,18 miliarde de lei (fara TVA)…

- Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru primele lucrari din proiectul de modernizare a caii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad. „Start modernizarii Lotului 4 (54,25 km) al liniei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad! Am emis astazi Autorizația de Construire pentru lucrarile…

- Sorin Grindeanu a facut, vineri, o vizita la santierul proiectului Centura Barlad. “Contractul aici a fost semnat undeva in decembrie 2018, cu termen de finalizare in 2021. In 2022, undeva pe la jumatatea anului, poate chiar in a doua jumatate a anului, am reusit sa deblocam acest proiect care era…

- „Localitatea Slatina-Timis (judetul Caras-Severin) va avea acces la Drumul Expres Filiasi-Lugoj! Impreuna cu reprezentantii CNAIR am discutat astazi cu proiectantul sectorului de drum Domasnea-Caransebes si am stabilit sa gasim solutii pentru valorificarea potentialului turistic al zonei. Astfel in…

- ”Am vizitat santierul drumului expres DEx16, care face legatura intre Oradea si autostrada A3. Constructorul a reusit sa predea lucrarea in timp util, cu o luna inainte de termenul stabilit. Lucrul la acest proiect a fost inceput in perioada in care ministru al Transporturilor era liberalul Lucian Bode.…

- ”O veste buna pentru litoralul romanesc! Guvernul a aprobat astazi indicatorii tehnico-economici necesari constructiei Alternativei Techirghiol. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) este de 5,74 miliarde de lei, suma asigurata prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Obiectivul cu o lungime…

- ”Am verificat astazi lucrarile pe cele 2 loturi ale A0 Sud care urmeaza sa fie finalizate anul acesta. Pe cei 16,93 de km ai Lotului 1 (Glina-Vidra) lucrarile executate de antreprenorul turc au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 85%. In functie de ritmul de lucru si de conditiile meteorologice,…

- La Iași, a fost predat astazi amplasamentul Cinematografului Dacia din Iași, in vederea consolidarii și modernizarii, urmand sa fie transformat in Ateneul Copiilor. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a precizat ca, pe 15 decembrie, a fost semnat contractul cu firma care va efectua lucrarile, iar astazi…