- ”Pe 15 aprilie 2015, vizitam santierul „Autostrazii Sebes-Turda”, un proiect care face parte din reteaua principala TEN-T, un proiect in care am crezut si pentru care m-am implicat pentru accelerarea lucrarilor. In 2018, am aprobat, in calitate de Comisar European, proiectul privind aceasta Autostrada…

- „Localitatea Slatina-Timis (judetul Caras-Severin) va avea acces la Drumul Expres Filiasi-Lugoj! Impreuna cu reprezentantii CNAIR am discutat astazi cu proiectantul sectorului de drum Domasnea-Caransebes si am stabilit sa gasim solutii pentru valorificarea potentialului turistic al zonei. Astfel in…

- Patru primari din județul Giurgiu ai PSD au trecut la PNL. Anunțul a fost facut de senatorul Toma Petcu, prim vicepresedinte PNL Giurgiu. „Astazi, in prezența președintelui PNL Dan Motreanu, echipa de la Giurgiu s-a marit!Silviu Cazacu- primarul comunei Izvoarele, Costin Ionescu- primarul…

- Echipa PNL Giurgiu se marește cu patru primari cunoscuți din județ, care au devenit, vineri, membri ai partidului. Este vorba de primarii din localitațile Izvoarele, Toporu, Ogrezeni și Stanești, care au ales sa adere la PNL, evenimentul avand loc in prezența președintelui PNL Giurgiu, Dan Motreanu.…

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…

- Presedintele PNL Giurgiu, europarlarmanetarul Dan Motreanu, anunta, miercuri, ca studiul de fezabilitate pentru construirea unui nou pod peste Dunare intre Giurgiu si Ruse, in valoare de 7 milioane de euro, va fi finantat de Comisia Europeana. ”Comisia Europeana va finanta studiul de fezabilitate…

