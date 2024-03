Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a promulgat Legea ”2 Mai” care prevede ca traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Tototdata, Legea ”2Mai” prevede ca efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și este pedepsita cu inchisoare…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca declarațiile vamale tiparite sunt istorie, de astazi! Un sistem nou de declarare a marfurilor a intrat in vigoare și promite sa mișcoreze timpii petrecuți in vami. Romania spune de astazi adio declarațiilor vamale tiparite pe…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata felicitari echipei de specialiști implicați in procesul Roșia Montana, dupa ce Romania a obținut o victorie importanta impotriva companiei canadiene Gabriel Resources. Aceștia cerusera despagubiri in valoare de 6,7 miliarde de dolari. Intr-un comentariu…

- COMUNICAT DE PRESANr. 60 din 26.02.2024 Saptamana Protectiei Civile: actiuni de informare in localitatile judetului Slobozia, Malu, Vedea, Gaujani, Putineiu, Gogosari, Izvoarele, Buturugeni, Gradinari si Mihailesti sunt localitatile in care pompierii au organizat, astazi, actiuni de informare cu privire…

- Presedintele PNL Giurgiu, europarlarmanetarul Dan Motreanu, anunta, miercuri, ca studiul de fezabilitate pentru construirea unui nou pod peste Dunare intre Giurgiu si Ruse, in valoare de 7 milioane de euro, va fi finantat de Comisia Europeana. ”Comisia Europeana va finanta studiul de fezabilitate…

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…

