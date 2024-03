Klaus Iohannis felicită România după victoria în procesul Roșia Montană Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata felicitari echipei de specialiști implicați in procesul Roșia Montana, dupa ce Romania a obținut o victorie importanta impotriva companiei canadiene Gabriel Resources. Aceștia cerusera despagubiri in valoare de 6,7 miliarde de dolari. Intr-un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, șeful statului a salutat reușita țarii in procesul privind Roșia Montana și a felicitat echipele de specialiști pentru profesionalismul de care au dat dovada in susținerea cauzei Romaniei in cadrul procesului de arbitraj internațional de la ICSID. Dupa mulți ani de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

