Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit caștig de cauza in dosarul Roșia Montana la acuzațiile adresate de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources, reclamantii urmand sa ii ramburseze si cheltuielile de judecata aferente, a anuntat Ministerul Finantelor

- Romania a castigat vineri actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, la Curea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID), potrivit unui comunicat al Guvernului. Reclamantii din actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, judecata…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana, ar putea avea un prag maximal de 6,7 miliarde de dolari. Anunțul a fost facut de catre…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Un grup de 15 experti juristi de la Ministerul Finantelor si SGG se va implica in gestionarea cauzelor privind reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID) sau a…

- Guvernul a aprobat, joi, inființarea unui grup de 15 experti juristi de la Ministerul Finantelor si SGG, care se va implica in gestionarea cauzelor privind reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor…

- Ministerul de Finanțe vrea sa creasca cu 50% salariile unor angajați de la Direcția Juridica și sa angajeze avocați pentru a se lupta cu Pfizer Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordonanța de urgența prin care vrea sa selecteze avocați sau firme de avocatura pentru a reprezenta Romania in…