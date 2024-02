Guvernul a aprobat, joi, inființarea unui grup de 15 experti juristi de la Ministerul Finantelor si SGG, care se va implica in gestionarea cauzelor privind reprezentarea Romaniei sau a institutiilor publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID) sau a unui alt tribunal arbitral international. Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența in acest sens. Anuntul a fost facut joi, la Palatul Victoria, de purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.„Prin ordonanta de urgenta, astazi, s-a constituit…