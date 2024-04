Liberalul Motreanu anunță lansarea programului ”Primul student în familie” Dan Motreanu, europarlamentar și prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat lansarea programului ”Primul student in familie”, cu finanțare din fonduri europene. Prin acest program, vor fi finanțate masuri de prevenție, masuri de intervenție și masuri compensatorii, potrivit Ministerului Educației . Programul se adreseaza tinerilor, indiferent de unde provin și consta in masuri de prevenție, de intervenție și compensatorii, care sa ofere acces egal la studii universitare. Potrivir programului, sunt eligibili elevii și studenții: din familii cu nivel educațional scazut al parinților; care primesc burse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

