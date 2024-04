Licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu, investitie de 300 de milioane de euro, urmeaza sa fie lansata in curand, a anunțat presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu. Motreanu a mai precizat ca Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu presupune o investiție de circa 300 milioane euro. ”Investitiile in infrastructura rutiera si feroviara sunt vitale pentru dezvoltarea […] The post Licitatie pentru studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu appeared first on Puterea.ro .