Cu cât se vinde fabrica românească care producea seringi de unică folosință O fabrica romaneasca din Arad care producea seringi de unica folosința a fost scoasa la licitație. Este vorba, mai exact, de Sanevit Arad care se afla in pragul falimentului. De cațiva ani incoace, fabrica romaneasca nu mai producea seringi de unica folosința, ajungand in pragul falimentului. Din acest motiv, aceasta a fost scoasa la vanzare cu suma de 1.685.000 de euro. Fabrica se intinde pe o suprafata de 30.245 de metri patrati, fiind situata pe o artera principala din cartierul Gradiste, din orasul Arad. De asemenea, aceasta are și cateva cladiri construite, intre care o hala de productie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

