- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, contesta contractul de mentenanta al PMB pentru Arena Nationala si amenința ca va sesiza organele de ancheta penala si Curtea de Conturi.

- Cristian Popescu Piedone a declarat la Romania TV ca el și Sebastian Burduja sunt singurii candidați la Primaria Capitalei care au programe. Cu acest prilej, el i-a criticat pe Nicușor Dan și Gabriela Firea. Candidatul PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat la Romania TV ca…

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat vineri ca pana astazi, noi am platit degeaba peste 3,3 miliarde lei, in total, ceea ce inseamna 50 de milioane de euro, anual, tariful de distributie de la Transgaz la CET-uri, el dand ca exemplu distanta intre CET Vest si magistrala…

- Sebastian Burduja susține ca bucureștenii au platit inutil peste 3,3 miliarde lei pana in prezent, echivalentul a 50 de milioane de euro anual, pentru tariful de distribuție de la Transgaz la CET-uri. Sebastian Burduja, ministrul Energiei și candidatul PNL la Primaria Capitalei, a dezavuat costurile…

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, ii transmite un mesaj actualului edil al Capitalei, Nicușor Dan, pe care il asigura ca nu va beneficia de sprijinul liberalilor in Consiliul General, in cazul in care va obține al doilea mandat de primar al Bucureștiului. Declarațiile lui Burduja…

- Sebastian Burduja a venit cu critici aspre la adresa lui Nicușor Dan. Candidatul PNL la Primaria Capitalei susține ca Nicușor Dan a refuzat sa aiba o dezbatere in campania electorala. Mai mult, candidatul liberalilor la Primaria Capitalei a spus ca Nicușor Dan se bazeaza pe sprijinul PNL in Consiliul…

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…