- Nicușor Dan a preluat mandatul de primar al Bucureștiului cu promisiunea de a aduce schimbari pozitive și de a imbunatați administrarea orașului, inclusiv gestionarea datoriilor. Inca de la inceputul mandatului sau, el susține ca s-a confruntat cu o situație financiara complexa, datorii mari acumulate…

- Datoria Termoenergetica la Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) a ajuns, in prezent, la valoarea de un miliard de lei, dupa ce, la finele anului 2020, aceasta era de 250 de milioane de lei, a declarat, vineri, directorul general al ELCEN, Claudiu Cretu, intr-o conferinta de presa.„Aceasta conferinta de…

- Primaria Municipiului București, condusa de Nicușor Dan, nu a platit de cateva luni subvenția catre regia de termoficare Termoenergetica. Primaria lui Nicușor Dan are de platit 600 de milioane de lei subvenții catre regia de termoficare Termoenergetica, suma stransa in ultimele luni pentru ca autoritatea…

- "Trebuie sa facem diferența, eu n-am spus niciodata ca Primaria Capitalei nu are datorii. Doar Ceaușescu nu a avut datorii. In rest, toata lumea are datorii și e bine sa aiba ca sa pui banii in dezvoltare. Nicușor Dan ar mai vrea 3 mandate la Primaria Capitalei! Ce PLANURI are actualul edil Eu am spus…

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, ii transmite un mesaj actualului edil al Capitalei, Nicușor Dan, pe care il asigura ca nu va beneficia de sprijinul liberalilor in Consiliul General, in cazul in care va obține al doilea mandat de primar al Bucureștiului. Declarațiile lui Burduja…

- Candidatul PSD-PNL la fotoliul de primar al Bucureștiului, Catalin Cirstoiu, il invita pe contracandidatul sau, Nicusor Dan, la o discutie despre administrarea metroului: ”Hai, sa-ti explic de ce trebuie sa treaca la Primaria Capitalei!” Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Catalin Cirstoiu explica:…

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Primarul comunei Voluntari, Florentin Pandele a anunțat ca soția sa, Gabriela Firea, nu va mai candida la Primaria Capitalei. Decizia il bucura pe edil, insa nu și pe soția acestuia. „Soția mea nu va mai fi candidat la Primaria Capitalei, eu ma simt extraordinar de bine ca va avea timp sa se ocupe de…