Momentul în care o dronă turcească Bayraktar a găsit epava elicopterului în care murit președintele Iranului | VIDEO O drona Bayraktar trimisa de Turcia, a depistat, dupa o operațiune de cautare de peste 7 ore, elicopterul cu care s-a prabușit președintele iranian Ebrahim Raisi, relateaza Milliyet.La cererea Iranului, Turcia a trimis, la ora 23.18, o drona Bayraktar și un elicopter Cougar cu viziune nocturna pentru operațiunile de cautare, dupa ce elicopterul in care se afla președintele Ebrahim Raisi s-a prabușit intr-o zona muntoasa din nord-vestul țarii.La 2.37, drona de tip Batraktar a detectat o sursa de caldura despre care se credea ca ar fi epava elicopterului. Coordonatele au fost trimise autoritaților… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- O drona turceasca Bayraktar a cautat timp de 7 ore și 27 de minute elicopterul cu care s-a prabușit președintele iranian Ebrahim Raisi. Autoritațile turce au facut publice imagini cu momentul in care a fost gasita epava.

