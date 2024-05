Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie. Potrivit news.ro , Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a tras la sorti ordinea pe buletinul de vot a candidatilor la alegerile locale din Capitala…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat miercuri ca, daca fac ce trebuie, candidatul liberal la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, va fi intre 24% si 28%, exact cum va fi si Gabriela Firea si Nicusor Dan si astfel PNL are o sansa istorica la PMB.

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- PSD ataca pe toate fronturile. Dupa ce Marcel Ciolacu l-a atacat pe Cristian Popescu Piedone, Gabriela Firea a pus tunurile pe Nicușor Dan. „Atata dispreț cat a fost in acești patru ani in Capitala nu a fost niciodata in peste 30 de ani de la Revoluție”, a spus Firea.

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei Catalin Cirstoiu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Nicusor Dan inca mai traieste din proiectele lasate la cheie si fondurile europene atrase de Gabriela Firea, Cirstoiu preluand astfel discursul lui Firea, in prezent coordonatoare a campaniei pentru Primaria…

- Deși și-a ascuțit colții, la nivel declarativ, "Lupul singuratic" Piedone evita o confruntare directa cu Florentin Pandele, la provocarea acestuia.Competiția pentru fotoliul de primar general se intensifica și candidaților deja incepe sa le fie teama de lupta pentru funcții. Cristian Popescu Piedone…

- ​​​​​​​Primaria Capitalei este intr-un blocaj fara precedent, lasata fara buget chiar de catre primarul general, acuza fostul edil al Bucureștiului, Gabriela Firea, dupa ce bugetul propus de Nicușor Dan nu a trecut de votul consilierilor generali.