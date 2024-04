Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a facut anunțul pe Facebook:"Bucureștiul poate redeveni orașul dorit de oameni, o Capitala a viitorului. Pentru marile proiecte ale orașului este nevoie de o buna colaborare și acesta e sensul alianței electorale PSD PNL. Am semnat impreuna cu domnul Sebastian Burduja, președintele PNL…

- Candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei Catalin Cirstoiu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca Nicusor Dan inca mai traieste din proiectele lasate la cheie si fondurile europene atrase de Gabriela Firea, Cirstoiu preluand astfel discursul lui Firea, in prezent coordonatoare a campaniei pentru Primaria…

- Gest uimitor facut de Crsitian Popescu Piedone, intr-o piața din Capitala. Aflat in timpul unei vizite de strangere a semnaturilor pentru candidatura la Primaria Generala, edilul Sectorului 5 și-a aratat recunoștința fața de biserica și credința, donand bani unui calugar pentru o manastire din județul…

- Organizațiile PSD și PNL din București s-au intalnit marți in ședința comuna in care au stabilit colaborarea in Consiliul General al Municipiului București. Liderii celor doua organizații, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, prin consilierii generali ai ambelor formațiuni, au decis convocarea unei…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, a starnit atenția opiniei publice printr-un post pe platforma de socializare Facebook, in care indeamna cetațenii sa-și exprime preferințele in ceea ce privește candidații la Primaria Capitalei. Intr-un mesaj plin de ironie și critici la adresa partidelor…

- Bucureștiul ramane capitala europeana a riscului seismic, arata Gabriela Firea la 47 de ani de Marele Cutremur, acuzand ca toate șantierele pe care le-a lasat in 2020 foarte aproape de finalizare au lacatul pe ușa, la propriu. se „Aproape 4 ani de cand s-a pus lacat pe programul „București Trainic”.…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…