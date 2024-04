Stiri pe aceeasi tema

- Piedone este in fruntea preferințelor inaintea alegerilor pentru Primaria Capitalei, arata sondajele de opinie recente. Conform ultimelor sondaje de opinie realizate de CURS, Cristian Popescu Piedone se afla intr-o poziție de lider detașat in cursa pentru Primaria Capitalei. Potrivit acestor sondaje,…

- Liderul AUR spune ca analistul politic ar putea sa-l inlocuiasca pe Mihai Enache și sa-i invinga pe Catalin Cirstoiu și Nicușor Dan. Mai mult, el este de parere ca primarul Cristian Popescu Piedone s-ar putea retrage din cursa. „Am avut o Idee buna din a-l testa pe domnul Cozmin Gușa, iar acum așteptam…

- Catalin Cirstoiu, candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Capitalei, face publica viziunea sa despre București: in patru ani și-ar dori sa faca din Capitala Romaniei un „oraș in liniste și cochet” și in care locuitorii sa se simta bine. Cirstoiu recunoaște ca nu ar vrea, ca peste 4 ani, sa traiasca…

- Actorul și scenaristul Florin Calinescu susține ca lansarea medicului Catalin Cirstoiu in cursa pentru Primaria Generala ar fi fost un gest disperat facut de liderii coaliției pentru ca nu lasa impresia ca nu au nicio soluție. Catalin Cirstoiu dezvaluie ca si-a scris demisia dupa incendiul de la Colectiv…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, i-a caracterizat pe toți contracandidații sai. Cristian Popescu Piedone, care a anunțat oficial intrarea sa in cursa pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a analizat recent cele…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat marți, 20 februarie, la Antena 3, ca, daca PSD va stabili un candidat cu șanse reale la Primaria Capitalei, atunci il va susține, iar daca nu, atunci este dispus sa candideze, pentru ca, spune el, intr-o competiție intre Nicușor Dan și Gabriela…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…