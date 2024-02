Cristian Popescu Piedone a anunțat ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal, fondat de Dan Voiculescu. Edilul de la Sectorul 5 pare sa fie un favorit la cursa pentru Primaria Capitalei, dupa cum reiese dintr-un recent sondaj CURS. Ce a negociat Piedone cu […] The post Piedone, amenintari catre Nicusor Dan: „Nu las Bucurestiul pe mana lui”. Primarul de la Sectorul 5 a negociat cu PSD first appeared on Ziarul National .