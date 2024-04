Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, il critica dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, contracandidatul sau la alegerile pentru PMB din acest an: „nicusoare, AI DOUA STRAZI DE PAMANT ȘI PIATRA DE RAU IN MIEZUL ORAȘULUI!…Rușine sa-și fie!” Piedone, primcipalul favorit la Primaria Capitalei, ii atrage atenția lui Nicușor Dan ca Bucureștiul este singura capitala […] The post Piedone catre Nicușor Dan: Rușine sa-ți fie! nicusoare, AI DOUA STRAZI DE PAMANT ȘI PIATRA DE RAU IN MIEZUL ORAȘULUI! appeared first on Puterea.ro .