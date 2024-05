Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Accident in Alba Iulia. Un autoturism s-a rasturnat intr-un șanț Accident in Alba Iulia: Un autoturism s-a rasturnat in canalul colector al orașului. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, strada…

- Joi, 11 aprilie 2024, in jurul orei 00.20, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Incoronarii din Municipiu, un autoturism condus de o tanara de 25 de ani, din localitatea Balcaciu, județul Alba. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- Ieri, 23 martie 2024, in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit la un accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs in zona intersecției strazilor Augustin Bena cu Mihail Kogalniceanu din Municipiu. Din cercetari a rezultat ca un barbat de 56 de ani, din Cugir, in timp ce…

- Marți, 19 martie 2024, in jurul orei 20.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Livezii din Municipiu, un autoturism condus de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- Vineri, 17 martie 2024, in jurul orei 03.45, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 37 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Marți, 5 martie 2024, in jurul orei 08.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada București din Municipiu, au observat un autoturism al carui conducator auto a oprit brusc și a incercat sa schimbe locul in autoturism, cu pasagerul din…

- Duminica, 25 februarie 2024, in jurul orei 00,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Sambata, 17 februarie 2024, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe strada Tudor Vladimirescu din Municipiu, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. In urma cercetarilor, a rezultat ca un barbat de 65 de ani, din comuna Galda…