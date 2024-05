Stiri pe aceeasi tema

- Capelele din Cimitirul Calea Șagului se redeschid, in urma investițiilor realizate de Horticultura, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara. Cimitirul Calea Șagului a fost preluat in administrare de Horticultura in 2023, la finalul lunii septembrie, cu cele doua capele aflate intr-o stare…

- Angajatii societati Horticultura continua lucrarile de intreținere in cele doua cimitire pe care le administreaza, respective cele din Calea Șagului si Rusu Șirianu. Astfel, in cimitirul din Calea Șagului lucratorii de la Horticultura au inceput toaletarea arborilor. Lucrarile au inclus defrișarea arborilor…

- Angajatii Horucultura continua munca de intreținere a cimitirelor pe care le admnistreaza, Calea Șagului și Rusu Șirianu. Dupa ce in luna martie a inceput curațenia de primavara, in aprilie acestia se ocupa de cosire și erbicidare. Pentru a ține sub control vegetația, in aceasta saptamana angajatii…

- Roxana Iliescu, consiliera locala PRO Romania la Timișoara, atrage atenția ca, in primele cinci luni de cand a preluat activitatea de administrare a cimitirelor din Calea Șagului și de pe Rusu Șirianu, societatea Horticultura a ieșit pe pierdere. Reprezentanții societații nu neaga acest lucru, dar dau…

- Consilierul local Roxana Iliescu scoate in evidența eșecul secției cimitire din cadrul Horticultura SA, societate aflata in subordinea Primariei Timișoara, care are in grija cimitirele Calea Șagului și Rusu Șirianu, este, conform consilierei Pro Romania, „in gaura totala la capitolul eficiența economica”.…

- N. Dumitrescu Un parc fotovoltaic de 5 MW ce se va finaliza in luna mai a.c., la Valea Calugareasca, in satul Darvari, va fi prima investiție realizata din fonduri PNRR a unei companii energetice deținuta de statul roman – Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE). Așa cum s-a anunțat,…

- Piața de ingrașaminte este stabila, nu se anunța mari fluctuații de prețuri, insa o serie de ingrașaminte au stocurile epuizate sau limitate, ne spune Iustin Pruteanu, un tanat de 22 de ani din Iași, student la Facultatea de Agricultura, odata cu inființarea companiei Confert Agro, alaturi de tatal…

- S.C. VITAL S.A. – Agenția Sighetu Marmației anunța ca in noaptea de luni, 26.02.2024 spre marți, 27.02.2024, intre orele 23.00 – 05.00, va intrerupe furnizarea apei potabile pentru toți consumatorii din municipiul Sighetu Marmației, pentru lucrari de remedire la conducta de transport a apei potabile.…