Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta schimba tabara! Consilierul onorific al lui Marcel Ciolacu intoarce spatele PSD și spune ca il va susține pe Piedone in cursa pentru primaria Capitalei. Anunțul vine in contextul in care ar fi avut loc negocieri intense și cu George Simion, președintele AUR, pentru o alianța cu partidul…

- Horticultura SA, societatea din subordinea Primariei Timișoara care se ocupa de spații verzi, a fost sesizata cu privire la mai mulți platani incendiați in Parcul Catedralei. Pentru ca aceștia sa nu puna in pericol cetațenii, cei de la Horticultura au facut defrișari.

- Curtea de Conturi a publicat un nou raport in care listeaza erorile care nu au fost remediate de Primaria Timișoara dupa controlul care viza informațiile financiare pe anul 2022. Raportul publicat de Camera de Conturi Timiș spune ca „in opinia noastra, din cauza importanței aspectelor descrise in secțiunea…

- Consilierul lcoal Roxana Iliescu (Pro Romania) critica administrația condusa de primarul Dominic Fritz atat pentru intarzierea construcției pasarelei Gelu, cat și pentru comunicarea defectuoasa. „Obiectivul de investiții Pasarela Gelu-Crizantemelor, in impas! Se pregatește semnarea celui de-al treilea…

- Bursa de Valori București (BVB) a premiat, joi, intr-un eveniment devenit tradițional anual care premiaza excelența pe piața de capital din Romania, performerii anului bursier 2023. Cu aceasta ocazie festiva, in cadrul careia au fost acordate 19 premii, consilierul prezidențial Cosmin Marinescu a apreciat…

- Consilierul prezidențial Cosmin Marinescu a subliniat in cadrul unui eveniment ca, in contextul anului elecoral 2024, stabilitatea economica necesita in continuarea preocupari sporite și ca trebuie „sa ne ferim de capcanele promisiunilor care vand iluzii”.

- Bilant pe anul 2023 al Tribunalului Alba: Numarul cauzelor noi intrate, mai mare decat in 2022. Gradul general de eficienta al Judecatoriilor din raza de competenta Bilant pe anul 2023 al Tribunalului Alba: Numarul cauzelor noi intrate, mai mare decat in 2022. Gradul general de eficienta al Judecatoriilor…

- Compania Bozankaya continua colaborarea cu municipalitatea din Timișoara prin semnarea unui contract ce prevede achiziția a 17 tramvaie. Cele 17 tramvaie vor avea o lungime de aproximativ 30 de metri, o capacitate de transport totala de 251 de locuri, podea 100% coborata și aer condiționat. Valoarea…