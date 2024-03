Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu afirma, in contextul dezbaterii din PE asupra Regulamentului privind transparenta si vizarea unui public-tinta in publicitatea politica, ca ne aflam intr-un an electoral cu importanta majora, atat la nivel national, cat si la nivel european, iar fenomenul dezinformarii…

- PRESSALERT.ro va dezvalui, maine, ultimul ”tun” pregatit de administrația userista condusa de Dominic Fritz. Veți afla toate detaliile despre cum se vrea sa se dea cu dedicație peste 2,5 milioane de euro dintr-un singur foc catre o companie abonata la bani publici in ultimii ani și pana unde s-a ajuns…

- Premiul Timișoara pentru Valori Europene ii provoaca probleme președintei Republicii Moldova. Deputata PAS (Partidul Actiune si Solidaritate) Olesea Stamate, presedinta a Comisiei juridice, numiri si imunitati din parlamentul Moldovei, a declarat saptamana trecuta ca legislatia Republicii Moldova nu…

- Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, este disperat dupa imagine și nu știe ce sa mai faca doar ca sa iasa in fața camerelor de luat vederi, fapt pentru care a pregatit o mutare politica surprinzatoare. Consilierul onorific al prim-ministrului „in domeniul relațiilor economice internaționale”,…

- Anul 2023 ne-a aratat faptul ca un ansamblu de politici fiscal-bugetare structurate și realiste va duce intotdeauna la indeplinirea obiectivelor de guvernare. Obiectivul declarat al Cabinetului Ciolacu a fost, inca de la investire, scaderea inflației la 8 % la finalul lui 2023. Pentru a atinge acest…

- Timișorenii care au cumparat locuințe in baza Legii 112 pot, in sfarșit, sa devina proprietari pe terenul de sub locuințe sau aferent acestora. Potrivit primarului Dominic Fritz, blocajul birocratic care dureaza de 20 de ani a fost depașit, iar primele 17 dosare au fost aprobate de Prefectura Timiș.

- Consilierul local Roxana Iliescu l-a acuzat, ieri, intr-o postare pe Facebook, pe primarul Dominic Fritz și pe cei din USR de faptul ca ” mizand pe importanta subiectului și sensibilitatea timișorenilor cand aud numele Carpaci sau de interlopi și mafie imobiliara (..) mint de ingheața apele, in speranța…