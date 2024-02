Un director USR-ist din Primaria Timișoara este acuzat ca blocheaza inițiativele unui consilier local. Consilierul local Roxana Iliescu este in mijlocul unei lupte indelungate cu USR pentru demolarea garajelor din diverse cartiere ale Timișoarei. O realitate binecunoscuta in oraș este lipsa acuta de locuri de parcare, in timp ce majoritatea garajelor din zonele rezidențiale sunt utilizate in alte scopuri decat cel de a adaposti mașini. In consecința, Iliescu a inițiat mai multe proiecte pentru transformarea zonelor de garaje in spații de parcare. Deși a avut cateva succese, majoritatea demersurilor…