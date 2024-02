Stiri pe aceeasi tema

- In zona Clabucet, langa cimitirul din Calea Șagului, au fost demolate primavara trecuta mai multe garaje. Acum, in locul acestora, au aparut o parcare cu 50 de locuri și un spațiu verde ceva mai extins, anunța Primaria Timișoara.

- Primaria Timișoara va transforma un teren dezafectat din Girocului in parcare. Construcțiile existente vor fi demolate, iar in locul lor vor aparea in jur de 80 – 90 de locuri de parcare, un spațiu verde cu arbori, platforma pentru pubele și adapost pentru biciclete.

- Un director USR-ist din Primaria Timișoara este acuzat ca blocheaza inițiativele unui consilier local. Consilierul local Roxana Iliescu este in mijlocul unei lupte indelungate cu USR pentru demolarea garajelor din diverse cartiere ale Timișoarei. O realitate binecunoscuta in oraș este lipsa acuta de…

- Primaria Cluj-Napoca desființeaza 95 de locuri de parcare din centrul Clujului, situate in zona Parcului I.L. Caragiale, o zona care are nevoie de locuri unde sa lași mașina.”Zilele acestea Primaria desființeaza aprox. 95 locuri de parcare pe str. Octavian Petrovici (langa parcul Caragiale). Acestea…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Tractoarele pot ajunge pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.

- Programul Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii se inchide cu evenimentul „Timișoara 2023 la nesfarșit”, programat pentru 7 – 10 decembrie. Pentru buna organizare a evenimentului au fost luate și cateva decizii, printre care ridicarea teraselor și impunerea unor restricții de trafic in zona…

- Imaginea de mai sus a fost surprinsa intr-o parcare din Cluj-Napoca! Posesorul bolidului și-a parcat mașina fix pe 3 locuri de parcare insemnate ca atare, fiind destinate persoanelor cu dizabilitați/handicap. Mai ziceți ca e ”graba”, ca ”poate are permis pentru handicap” sau ca ”poate era cineva cu…