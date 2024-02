SCANDALOS Administrația Fritz acoperă molozul cu pământ în centrul Timișoarei (foto) Toamna trecuta, Primaria Timișoara a inceput sa demoleze, nu fara scandal, mai multe construcții care au fost ridicate fara autorizațiile necesare pe teren public, pe malul Begai, aproape de centrul orașului. Acolo, municipalitatea a promis o zona de promenada asemanatoare cu cea din zona Flora (parcul Alpinet), insa porțiunea vizata de demolari a ramas de […] Articolul SCANDALOS Administrația Fritz acopera molozul cu pamant in centrul Timișoarei (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

