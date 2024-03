Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara a amenjata o noua parcare in locul unei zone care era dominata de garaje vechi. 50 de locuri au fost facute si totodata spatiul verde si de agrement a fost extins in zona Clabucet, din Calea Sagului. De asemenea, autoritatile locale anunta ca si biciclistii se vor putea bucura curand…

- 24 de județe din țara sunt duminica, pana la ora 22.00, sub avertizare Cod galben de vant.Potrivit ANM, sunt vizate județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Gorj, Mehedinți, Galați, Braila, Ialomița,…

- In perioada 6 – 7 februarie 2024, Poliția Romana a adus in țara 9 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventiva. Printre acestea și un barbat din județul Cluj, urmarit internațional pentru furt calificat. Acesta a fost depistat in Spania…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Gruparii de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiesti, la sediul unitații a avut loc analiza activitaților desfașurate de catre personalul instituției pe parcursul anului 2023. Bilantul a fost prezentat de catre colonel Florin-Valentin Cadioglu, comandantul unitatii, la…

- Nu plecați la drum cu autovehiculele neechipate corespunzator pentru iarna! Pe DN 1A, in localitatea Cheia, jud. Prahova, ninge viscolit, fiind depus un strat de zapada de un centrimetru pe carosabil, anunța Infotrafic. De asemenea, in zona montana a jude

- Cel mai scump teren agricol din Romania se afla in zona Bucureștiului, unde un hectar ajunge sa coste peste 12.000 de euro, ceea ce inseamna cu circa 70% mai mult, comparativ cu nord-estul țarii, zona cu cele mai mici prețuri Cel mai mare ritm de majorare a prețurilor cand vine vorba de teren agricol…

- In conformitate cu calendarul aprobat de Ministerul Educației, elevii se vor intoarce la cursuri incepand de luni, 8 ianuarie. Urmatoarele vacante sunt programate astfel, informeaza Agerpres: o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie…