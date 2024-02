INCREDIBIL! Edilii de comune au înființat Liga Primarilor Fotbaliști Echipa naționala de fotbal a Romaniei și Liga 1 de fotbal au, de mai bine de un an, o cate o „clona” rurala, adica provenita din randul primarilor de comune. La inceputul lunii octombrie 2022, a luat ființa, atenție, Liga Primarilor Fotbaliști din cadrul Asociației Comunelor din Romania, denumita in continuare LPFC, constituita „din persoane fizice de gen masculin care sunt primari la nivelul unitaților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Comunelor din Romania”. Aceasta noua formațiune a fost „inființata in scopul dezvoltarii practicarii jocului de fotbal la nivelul comunelor din Romania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

