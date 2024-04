Fostul șef al PNL Timiș și Ludovic Orban s-au criticat dur in urma cu cațiva ani, dar cuvintele grele aruncate par sa nu mai conteze in goana electorala. Mai mult de atat, candidatura lui Nica va fi in tandem cu a lui Dominic Fritz de la USR, care candideaza la Primaria Timișoara, ambii susținuți de Dreapta Unita. Intre Alin Nica și Dominic Fritz au fost, de asemenea, numeroase neințelegeri in ultimii ani, cei doi avand declarații contradictorii și puncte de vedere diferite pe problemele orașului și ale județului, plecand de la masurile din pandemie și pana la asigurarea incalzirii in oraș și…