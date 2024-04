Stiri pe aceeasi tema

- In ședința BPN a PNL s-a decis ca la Timiș sa se mearga in alianța cu PSD. Liberalii vor da candidatul la Primaria Timișoara, iar PSD la CJ Timiș. Aceasta decizie il scoate din joc pe Alin Nica, actualul președinte al CJ Timiș. In acest context, Alin Nica a mers in ședința PNL, acolo unde a avut…

- Președintele filialei județene PNL Timiș, Alin Nica, este la un pas sa fie schimbat din funcție daca va continua sa se opuna candidaturilor comune cu PSD la primaria municipiului reședința de județ și la președinția Consiliului Județean, au declarat marți surse din PNL pentru Știripesurse.ro. In…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni, ca liderii coalitiei PSD-PNL au decis sa treaca peste vointa liberalilor din Timis si sa desemneze un candidat comun la presedintia Consiliului Judetean (CJ) in persoana sefului PSD Timis, Alfred Simonis. „In repetate randuri am atras atentia colegilor…

- A renascut USL. PSD și PNL s-au ințeles, la București, ca la Primaria Timișoara sa candideze liberalul Nicolae Robu, iar la Consiliul Județean (CJ) Timiș sa candideze social-democrat Alfred Simonis. Alin Nica, actualul șef al CJ Timiș, a fost sacrificat.

- Liderii centrali ai PSD și PNL au decis ca in județele unde USR deține puterea sa candideze pe liste comune. La prima vedere, ecuația parea simpla, dar aceasta s-a complicat rau de tot și a generat un adevarat taifun in teritoriu. In Timiș situația este cea mai tensionata. USR are primaria Timișoara…

- Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a anunțat ca va face parte din alt proiect politic și va trece la Forța Dreptei, iar astfel va fi susținut de Alianța Dreapta Unita pentru un nou mandat de președinte al CJ Timiș. Decizia lui Alin Nica vine in contextul in care liderii PSD și PNL de la centru s-au…

- Nimeni nu poate lua dreptul de candida al Aliantei Dreapta Unita, acest drept fiind "fundamentul democratiei" a declarat, duminica, presedintele USR, Catalin Drula. Liderul USR a participat, alaturi de presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, presedintele PMP, Eugen Tomac si primarul Capitalei,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat ca a discutat cu liderii PPE, care au venit la Congresul de la București, inclusiv despre funcțiile de top din Europa. In urma discuțiilor, Ciuca arata ca președintele Klaus Iohannis are șanse serioase sa obțina una dintre funcțiile de top, adica șefia Comisiei…