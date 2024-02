Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca astazi a fost trimisa la Agenția Naționala a Achizițiilor Publice (ANAP), pentru validare, documentația necesara lansarii licitației pentru proiectarea și construcția Variantei Ocolitoare Timișoara Vest. „Dupa validarea documentației de atribuire,…

- Un director USR-ist din Primaria Timișoara este acuzat ca blocheaza inițiativele unui consilier local. Consilierul local Roxana Iliescu este in mijlocul unei lupte indelungate cu USR pentru demolarea garajelor din diverse cartiere ale Timișoarei. O realitate binecunoscuta in oraș este lipsa acuta de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca va concedia toata conducerea Portului Constanța daca se adeverește ca transportatorii din Ucraina au linii speciale și preferențiale pe care descarca produsele și cu ajutorul carora nu stau la coada.Grindeanu spune ca anumite camioane sunt chemate…

- Primaria Timișoara a anunțat luni ca primarul Dominic Fritz a dispus un control complet la Compartimentul Protecția Animalelor din cadrul Primariei, care sa fie efectuat de Corpul de Control al Primarului. „Masura vine in contextul anchetei pe care primarul Timișoarei a cerut-o saptamana trecuta cu…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Primarul orașului, Dominic Fritz, a anunțat ca fermierii pot ajunge cu tractoarele pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.

- ”PORR Construct a efectuat, in prezenta echipelor Primariei Municipiului Timisoara si Societatii de Transport Public, primele probe de circulatie pentru noua infrastructura de tramvai de pe Bulevardul Cetatii, lucrare care se afla inca in perioada de executie. De la un capat la altul al bulevardului,…

- Printr-o masura care ar putea avea ca și finalitate ideea unei singure administrații pentru zona metropolitana, Primaria Timișoara a finalizat Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) pentru urmatorii șapte ani. Aceasta include Municipiul Timișoara și Zona Urbana Funcționala delimitata de localitațile…