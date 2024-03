Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat astazi ca in acest an se va deschide circulația pe centura sud a Timișoarei. „Vești bune pentru timișoreni! In aceasta vara se deschide circulația pe Centura de Sud Timișoara. Stadiul fizic al lucrarilor a trecut de 70%, iar constructorul roman este foarte bine mobilizat in șantier, pe toți cei […] Articolul Mesaj optimist de la Ministrul Transporturilor: „In aceasta vara se deschide circulația pe Centura de Sud Timișoara” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .