In vizita pe santierul centurii sud a municipiului Timisoara, Sorin Grindeanu a fost insotit de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si premierul Marcel Ciolacu. ”Fata de acum o luna, lucrarile au inaintat, ne aflam la 71%, probabil in martie vom ajunge la 75%. La final de iulie-august sa terminam centura sud. Acea reziliere, pe care am facut-o in decembrie, a avut o finalitate buna fiindca avem un constructor care se tine de treaba. Se lucreaza pe anumite tipuri de lucrari 24 de ore din 24”, a declarat Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor l-a felicitat pe antreprenor, omul de afaceri…