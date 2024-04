Stiri pe aceeasi tema

- Ploile care au cazut in ultimele ore asupra Romaniei au adus la sol o cantitate mare de praf saharian, care s-a așezat și pe automobilele oamenilor. Astfel, foarte mulți romani s-au trezit cu mașinile acoperite de praf portocaliu și au fost nevoiți sa se prezinte la spalatoriile auto. Romania,…

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Suceava, ca alianta electorala incheiata cu Partidul National Liberal (PNL) pentru alegerile pentru Parlamentul European are rolul de a crea stabilitate politica Romaniei si pentru a bloca ascensiunea partidelor…

- "Ne trebuie stabilitate politica. Nu putem construi fara stabilitate politica. (...) In acest moment avem o coalitie de guvernare. Am facut o alianta electorala in ceea ce priveste Europa, impotriva partidelor populiste si extremiste care vin si mint romanii, care vin si nu prezinta nicio alternativa.…

- Vlad Gheorghe, europarlamentar USR, subliniaza ca, in ciuda aderarii Romaniei la spațiul "Air Schengen" la 31 martie, pașapoartele cetațenilor romani continua sa fie verificate la aeroporturile din zona Schengen. El are in vedere sa depuna plangeri oficiale atat la Comisia Europeana, cat și la autoritațile…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vorbește, in editorialul pentru „Adevarul”, despre provocarile din 2024, un an electoral decisiv „pentru Romania, pentru Europa și pentru intreaga lumea”, fiind lansat un apel de ieșire la urne in numar cat mai mare, pentru a combate populismul.

- Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova vine cu acuzații grave la adresa lui George Simion. Oficialul e de parere ca liderul AUR ”a fost și continua sa fie un instrument al Rusiei”. Aceasta nu este singura remarca a președintelui Parlametului din Republica Moldova. Igor Grosu e…

- La Editura Polirom a aparut recent ediția a 18-a, revizuita și adaugita, a cursului „Limba germana. Simplu și eficient” de Orlando Balaș. Volumul (408 pagini, format mare) apare intr-o versiune mult diferita fața de cele anterioare. Majoritatea textelor au fost schimbate, deoarece insași realitatea…

- Mesajul transmis zilele trecute de la mai mulți șefi militari europeni, inclusiv din Romania, legat de nevoia de ne pregati de razboi, a starnit controverse. Cum trebuie sa ințelegem acest mesaj și ce trebuie sa facem, au explicat pentru „Adevarul” Daniel David și Ovidiu Raețchi.