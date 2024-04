Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a fost, fara indoiala, cea mai buna echipa din Romania in acest sezon. Și patronul ei, de multe ori autorul unor declarații absurde, a schimbat acum macazul, prefațand cu mult haz iminentul triumf al roș-albaștrilor in Superliga.

- Jucatorul Cosmin Matei a fost depistat pozitiv dupa meciul pe care echipa sa, Sepsi OSK, l-a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 1-3, la 4 februarie, anunta gsp.ro. Patronul Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a declarat ca se asteapta rezultatul probei B pentru a se lua o decizie in cazul jucatorului.„Informarea…

- Disney+ a anunțat, in cadrul Festivalul Canneseries, ca serialul original din șase episoade „Becoming Karl Lagerfeld” (cunoscut inainte sub numele de „Kaiser Karl”), produs de Gaumont și Jour Premier, va avea premiera pe 7 iunie 2024, exclusiv pe Disney+ la nivel internațional și pe Hulu in SUA. Trailer…

- Primele reuniuni din noul sezon al Jr. NBA League Romania au avut loc in weekend in sala de sport din Moșnița Noua. Cinci meciuri sambata și tot atatea duminica, un adevarat regal al sportului cu mingea la coș pentru copiii claselor I-IV de la școlile distribuite in divizia “Pacific”. Disputate sub…

- Cel mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite, vine la Antena 1 cu rețeta plina de surprize a celui de-al 13-lea sezon, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30.

- In gala de vineri, 1 martie 2024, Andrada a fost eliminata din sezonul 9 Mireasa. La scurt timp de la ieșirea din competiție, tanara a publicat un mesaj neașteptate pe rețelele sociale. Iata despre ce este vorba.

- Dupa primele 48 de ore Sezonul 15 (10×60’) Din 4 martie, de luni pana vineri, de la ora 22:15 „Dupa primele 48 de ore” reia tema cunoscutei producții „Primele 48 de ore”, prezentand pe larg unele dintre cele mai captivante cazuri din serial. Prin interviuri aprofundate cu personajele-cheie, de la detectivi,…

- Mijlocașul Jakub Hromada (27 de ani), ultimul fotbalist ajuns la Rapid in aceasta iarna, a oferit primul interviu in calitate de jucator al giuleștenilor. Jakub Hromada va juca la Rapid, sub forma de imprumut, pana in vara. Daca va convinge, giuleștenii vor putea sa-l transfere definitiv pentru aproximativ…