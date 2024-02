Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos a anuntat miercuri seara ce schimbari din functii vor avea loc la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si la Autoritatea Vamala Romana (AVR).

- Sorin Grindeanu a spus, la finalul intalnirii avute cu protestatarii, ca a semnat o minuta impreuna cu reprezentantii acestora si a adaugat ca sunt lucruri pe care le poate face si pentru acestea s-a angajat. Ministrul Transporturilor a mai precizat ca lucrurile care au fost asumate pot fi duse la bun…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, considera ca protestatarii care blocheaza, vineri seara, unele artere de la marginea Capitalei, ar fi fost bine sa fii solicitat o discuție cu autoritațile inainte de a decide sa iasa in strada. Sorin Grindeanu aplauda dialogul dintre autoritați…

- „3,6 milioane de copii și tineri care urmeaza cursuri liceale și profesionale vor beneficia de sume mai mari aferente alocațiilor de stat. Plațile se fac din bugetul Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale prin Agenția Naționala de Plați și Inspecție Sociala”, a declarat Simona Bucura-Oprescu,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca in anul 2024 are drept obiectiv finalizare a 250 de kilometri de autostrada și drum expres.”Ma bucur ca a trecut bugetul Ministerului Transporturilor a trecut prin Comisii și ma bucur ca este mai mult decat dublu fața de anul 2021, cand am preluat…

- Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) a primit de la CNAIR documentația pentru relansarea lucrarilor de modernizare a sectorului din Centura existenta a Bucureștiului cuprins intre DN2 și A2. Anunțul privind acest demers a fost facut de șeful CNAIR, Cristian Pistol. „Am transmis astazi la…

- Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunta, joi, ca a fost elaborata documentatia pentru relansarea lucrarilor de modernizare a Centurii existente a Bucurestiului, pe sectorul cuprins intre DN2 si A2. ”Am transmis astazi la ANAP documentatia pentru relansarea lucrarilor de modernizare a sectorului…

- ”Am transmis astazi la ANAP documentatia pentru relansarea lucrarilor de modernizare a sectorului DNCB (Centura existenta a Bucurestiului) cuprins intre DN2 si A2”, a scris, Cristian Pistol, joi, pe pagina de Facebook. Acesta anunta ca, pe acest sector de Centura, in lungime de aproximativ 11 km, care…